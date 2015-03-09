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    ​Съезд ПНФК отложен

    Хазар Тейюблу: Окончательное решение по поводу точной даты съезда примет Верховный меджлис

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "В настоящее время проходит зональное совещание в связи со съездом партии Народного фронта классиков. Процесс уже завершился в нескольких районах.

    Точная дата съезда будет установлена после завершения совещаний в 50% районных организациях ПНФК.

    Об этом в заявлении Report отметил зампред ПНФК Хазар Тейюблу. По его словам, хотя съезд планировался на июнь этого года, из-за предстоящих I Европейских игр "Баку-2015" его пришлось отложить: "Постараемся до осени завершить зональные совещания. Наверное, съезд сможем провести к концу года. Окончательное решение по поводу точной даты съезда примет Верховный меджлис".  

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