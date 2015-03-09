​Съезд ПНФК отложен

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "В настоящее время проходит зональное совещание в связи со съездом партии Народного фронта классиков. Процесс уже завершился в нескольких районах.

Точная дата съезда будет установлена после завершения совещаний в 50% районных организациях ПНФК.

Об этом в заявлении Report отметил зампред ПНФК Хазар Тейюблу. По его словам, хотя съезд планировался на июнь этого года, из-за предстоящих I Европейских игр "Баку-2015" его пришлось отложить: "Постараемся до осени завершить зональные совещания. Наверное, съезд сможем провести к концу года. Окончательное решение по поводу точной даты съезда примет Верховный меджлис".