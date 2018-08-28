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    С этой недели в Азербайджане начнется выдача удостоверений личности нового поколения

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ С этой недели, с 1 сентября, в Азербайджане начнется выдача гражданам удостоверений личности нового поколения.

    Как сообщает Report, удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности. Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

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