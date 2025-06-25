С 2022 года право на обучение за рубежом в рамках Госпрограммы получили 1 252 студента из Азербайджана

Государственная программа на 2022-2028 годы по обучению молодежи Азербайджана в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран до сих пор охватила 1 252 студента.
Как передает Report, об этом заявила журналистам руководитель Группы управления Государственной программой Туран Топалова на мероприятии, посвященном началу этапа собеседований для поступления на уровни бакалавриата и магистратуры за рубежом в рамках "Государственной программы на 2022-2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран".
Она отметила, что 196 участников Госпрограммы получили право на обучение в высших учебных заведениях, входящих в топ-10 университетов по соответствующим международным рейтинговым таблицам ("Times Higher Education", "QS World University Rankings" и "Academic Ranking of World Universities (Shanghai)").
Кроме того, 351 человек, завершивший обучение и вернувшийся в страну, получил звание выпускника данной Госпрограммы.