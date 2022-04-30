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С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим

С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим В Азербайджане с 1 мая отменяется масочный режим.
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 09:38
С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим

В Азербайджане с 1 мая отменяется масочный режим.

Как сообщает Report, решение об этом Кабинет министров принял 22 апреля.

Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года отменяется требование относительно использования в период особого карантинного режима средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.).

В то же время, ношение медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в учебных заведениях на территории страны больше не является обязательным, однако рекомендуется.

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Версия на английском языке Azerbaijan to lift mask mandate from May 1
Версия на азербайджанском языке Sabahdan Azərbaycanda maska tələbi ləğv edilir

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