Ряд сотрудников МВД награжден медалью "100 лет Азербайджанской полиции"

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ о награждении руководящего состава министерства и группы высокопоставленных офицеров полиции юбилейной медалью "100 лет Азербайджанской полиции".

Как сообщает Report, согласно приказу, 34 сотрудника были награждены юбилейной медалью "100 лет Азербайджанской полиции".

Отметим, что юбилейная медаль "100 лет Азербайджанской полиции" учреждена указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 октября 2017 года. Этой медалью награждаются лица, образцово выполняющие свои обязанности в органах внутренних дел, показавшие высокие результаты на службе и активно участвующие в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности.