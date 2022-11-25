Награждены сотрудники Лянкяранского госуниверситета

Ряд сотрудников Лянкяранского государственного университета награждены медалью «Терегги».

Ряд сотрудников Лянкяранского государственного университета награждены медалью «Терегги».

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев 25 ноября подписал соответствующее распоряжение.

"По случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Лянкяранского государственного университета:

Агаеву Малахат Али гызы

Махмудова Кямала Фатулла оглу

Шахгубадбейли Энвера Хандадаш оглу", - говорится в распоряжении.

Другим распоряжением главы государства, сотрудникам Лянкяранского государственного университета также присвоено почетное звание «Заслуженный учитель».

"По случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный учитель» следующим сотрудникам Лянкяранского государственного университета:

Агазаде Ядулле Бабир оглу

Азизову Санану Гариб оглу", - говорится в распоряжении.