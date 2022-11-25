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Награждены сотрудники Лянкяранского госуниверситета

Награждены сотрудники Лянкяранского госуниверситета Ряд сотрудников Лянкяранского государственного университета награждены медалью «Терегги».
Внутренняя политика
25 ноября 2022 г. 16:53
Награждены сотрудники Лянкяранского госуниверситета

Ряд сотрудников Лянкяранского государственного университета награждены медалью «Терегги».

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев 25 ноября подписал соответствующее распоряжение.

"По случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Лянкяранского государственного университета:

Агаеву Малахат Али гызы

Махмудова Кямала Фатулла оглу

Шахгубадбейли Энвера Хандадаш оглу", - говорится в распоряжении.

Другим распоряжением главы государства, сотрудникам Лянкяранского государственного университета также присвоено почетное звание «Заслуженный учитель».

"По случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный учитель» следующим сотрудникам Лянкяранского государственного университета:

Агазаде Ядулле Бабир оглу

Азизову Санану Гариб оглу", - говорится в распоряжении.

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