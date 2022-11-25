Награждены сотрудники Лянкяранского госуниверситета

Ряд сотрудников Лянкяранского государственного университета награждены медалью «Терегги».
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев 25 ноября подписал соответствующее распоряжение.
"По случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Лянкяранского государственного университета:
Агаеву Малахат Али гызы
Махмудова Кямала Фатулла оглу
Шахгубадбейли Энвера Хандадаш оглу", - говорится в распоряжении.
Другим распоряжением главы государства, сотрудникам Лянкяранского государственного университета также присвоено почетное звание «Заслуженный учитель».
"По случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный учитель» следующим сотрудникам Лянкяранского государственного университета:
Агазаде Ядулле Бабир оглу
Азизову Санану Гариб оглу", - говорится в распоряжении.