Ряд предприятий Азербайджанской промкорпорации будет выставлен на приватизацию

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация".
Как сообщает Report, открытыми для приватизации объявлены следующие предприятия:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Стекло";
2. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Обувная фабрика";
3. Общество с ограниченной ответственностью "Азерипяк" ;
4. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Текстиль";
5. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Изолит";
6. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Шекинская ГЭС";
7. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Шекинское вино".