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Ряд предприятий Азербайджанской промкорпорации будет выставлен на приватизацию

Ряд предприятий Азербайджанской промкорпорации будет выставлен на приватизацию Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация".
Внутренняя политика
29 октября 2021 г. 13:40
Ряд предприятий Азербайджанской промкорпорации будет выставлен на приватизацию

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация".

Как сообщает Report, открытыми для приватизации объявлены следующие предприятия:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Стекло";

2. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Обувная фабрика";

3. Общество с ограниченной ответственностью "Азерипяк" ;

4. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Текстиль";

5. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Изолит";

6. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Шекинская ГЭС";

7. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Шекинское вино".

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