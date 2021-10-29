Ряд предприятий Азербайджанской промкорпорации будет выставлен на приватизацию

Ряд предприятий Азербайджанской промкорпорации будет выставлен на приватизацию

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация".

https://static.report.az/photo/84c8092b-14b2-38dd-98a5-ceebd5bbec64.jpg https://static.report.az/photo/84c8092b-14b2-38dd-98a5-ceebd5bbec64.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация". Как сообщает Report, открытыми для приватизации объявлены следующие предприятия: 1. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Стекло"; 2. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Обувная фабрика"; 3. Общество с ограниченной ответственностью "Азерипяк" ; 4. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Текстиль"; 5. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Изолит"; 6. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Шекинская ГЭС"; 7. Общество с ограниченной ответственностью "ASK Шекинское вино". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook