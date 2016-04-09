​Ряд партий определил кандидатуры своих представителей в ЦИК

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Ряд партий, представленных в Милли Меджлисе Азербайджана, определил представителей в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передает Report, Партия социального благосостояния, Социал-демократическая партия Азербайджана (СДПА) и Партия "Единство" выдвинули кандидатуру Илькина Шахбазова, члена Партии социального благосостояния.

Партия гражданской солидарности (ПГС) выдвинула кандидатуру Алмаза Гахраманлы, который в настоящее время является членом ЦИК.

Партия Великого созидания (ПВС) и Партия демократического просвещения Азербайджана (ПДПА) выдвинули кандидатуру Бахшеиша Аскерова.

Отметим, что Милли Меджлис обратился к политическим партиям для определения лиц, которые будут представлены в членстве ЦИК.

Вопрос будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 15 апреля.

Отметим, что нынешний состав ЦИК, в членство которого входят 18 человек, сформирован после парламентских выборов 2010 года. Члены комиссии утверждаются Милли Меджлисом на основе кандидатов, выдвинутых представленными в парламенте политическими партиями и независимыми депутатами.

В нынешний состав ЦИК входят Мазахир Панахов (председатель), Натик Мамедов (заместитель председателя), Арифа Мухтарова (секретарь), Микаил Рагимов (секретарь), члены ЦИК - Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов, Валида Казымова, Габиль Оруджев, Тофик Гасанов, Ильхам Мамедов, Низами Надиров, Азер Тагиев, Тамам Джафаров, Бахшеиш Аскеров, Алмаз Гахраманлы, Акиф Гурбанов и Этибар Гулиев.