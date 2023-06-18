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Рустам Минниханов посетил Аллею шехидов

Рустам Минниханов посетил Аллею шехидов Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджанской Республике, 18 июня посетил Аллею шехидов.
Внутренняя политика
18 июня 2023 г. 10:16
Рустам Минниханов посетил Аллею шехидов

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджанской Республике, 18 июня посетил Аллею шехидов.

Как передает Report, глава Татарстана почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложил цветы на их могилы.

Раис Татарстана возложил венок к монументу "Вечный огонь".

Гости полюбовались с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, им была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRüstəm Minnixanov Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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