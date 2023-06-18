Рустам Минниханов посетил Аллею шехидов

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджанской Республике, 18 июня посетил Аллею шехидов.

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджанской Республике, 18 июня посетил Аллею шехидов.

Как передает Report, глава Татарстана почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложил цветы на их могилы.

Раис Татарстана возложил венок к монументу "Вечный огонь".

Гости полюбовались с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, им была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.