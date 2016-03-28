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    Рустам Ибрагимбеков вернулся в Москву

    В ближайшее время драматург вновь приедет в Азербайджан

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Драматург Рустам Ибрагимбеков, приехавший в Баку на похороны своего брата, вернулся в Москву. 

    Как сообщает Report, Р.Ибрагимбеков покинул страну спустя несколько дней после похорон своего брата, народного писателя Максуда Ибрагимбекова. 

    В ближайшее время драматург вновь приедет в Азербайджан.

    Отметим, что народный писатель Азербайджана Максуд Ибрагимбеков скончался в возрасте 81 года. Он был похоронен в первой Аллее почетного захоронения.

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