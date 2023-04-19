Русская община Азербайджана осудила акты вандализма на Забратском кладбище

Республиканский совет Русской общины Азербайджана распространил заявление, посвященное возбуждению уголовного дела по факту вандализма на кладбище поселка Забрат, где неизвестное лицо (или лица) разрушили или опрокинули несколько надгробий.

Республиканский совет Русской общины Азербайджана распространил заявление, посвященное возбуждению уголовного дела по факту вандализма на кладбище поселка Забрат, где неизвестное лицо (или лица) разрушили или опрокинули несколько надгробий.

Как передает Report со ссылкой на общину, к ним поступило несколько обращений о ситуации, сложившейся на Забратском кладбище, расположенном между поселками Забрат-1 и Балаханы.

"Очевидцами были представлены фотоматериалы актов вандализма, могилы с разрушенными и перевернутыми надгробными плитами. Кроме того, в некоторых случаях были выкопаны деревья и кусты, посаженные родственниками, сломаны ограды.

Произошедшее настолько возмутительно, что в толерантном азербайджанском обществе с его традициями мультикультурализма это вызвало шквал возмущения среди общественности и в СМИ.

Русская община Азербайджана решительно осуждает совершенный акт вандализма и выражает глубокую благодарность первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за оказанное внимание к случившемуся.

По поручению уважаемой Мехрибан Алиевой с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом территориально-организационных вопросов Зейнала Нагдалиева, уже был проведен осмотр русского кладбища в поселке Балаханы Сабунчинского района.

Было подчеркнуто, что все надгробия будут восстановлены и отреставрированы.

Сегодня же первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов связался с председателем Русской общины, депутатом Милли Меджлиса Михаилом Забелиным и проинформировал его о создании следственной группы по расследованию всех событий, связанных с актами вандализма на кладбище.

Генеральный прокурор и министр внутренних дел АР контролируют ход следствия. Русская община Азербайджана продолжит следить за ходом расследования и информировать общественность", - отмечено в заявлении общины.