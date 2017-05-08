Руководящим сотрудникам Специальной медицинской службы президента выдадут дипломатические паспорта

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Руководящим сотрудникам Управления делами президента и Специальной медицинской службы президента ожидается выдача дипломатических паспортов.

Как передает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О паспортах".

В первом пункте первой части 6 статьи закона подразумевается список лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. Согласно списку, руководящим лицам аппаратов и других органов (включая завотделов) Администрации президента, Милли Меджлиса, Кабинета министров и Конституционного суда выдаются дипломатические паспорта.

В связи с тем, что руководящие сотрудники Управления делами президента и Специальной медицинской службы президента в данный список не включены, выдача им дипломатических паспортов не подразумевается.

Для получения руководящими сотрудниками Управления делами президента и Специальной медицинской службы президента дипломатических паспортов предлагается внести их имена в список.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Милли Меджлиса 16 мая.