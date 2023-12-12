12 декабря - в День памяти архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.
Были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.
Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.