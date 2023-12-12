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Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения

Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения 12 декабря - в День памяти архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева руководящий состав Министерства обороны посетил Ал
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 11:06
Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения

12 декабря - в День памяти архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.

Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Ministry's leadership visits Alley of Honor
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Fəxri xiyabanı ziyarət edib

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