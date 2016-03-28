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    Руководство Службы госбезопасности посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Сегодня отчается профессиональный праздник сотрудников органов безопасности Азербайджана

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня отчается профессиональный праздник сотрудников органов безопасности Азербайджана.

    Как сообщает Report, по этому случаю начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев и сотрудники службы посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и известного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, и возложили цветы. 

    Сотрудники СГБ также посетили Аллею шехидов, где почтили память шехидов во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана и возложили венок к "Вечному огню". 

    Отметим, что первый орган национальной безопасности Азербайджана был создан 28 марта 1919 года.

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