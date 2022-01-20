Руководство СГБ посетило Аллею шехидов

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и руководство СГБ в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов и побывали на могилах героических сынов Азербайджана, погибших в борьбе за незави

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и руководство СГБ в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов и побывали на могилах героических сынов Азербайджана, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, к могилам шехидов были возложены гвоздики, с глубокой скорбью почтена их память.

Затем сотрудники Службы возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".