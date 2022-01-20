Руководство СГБ посетило Аллею шехидов

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и руководство СГБ в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов и побывали на могилах героических сынов Азербайджана, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, к могилам шехидов были возложены гвоздики, с глубокой скорбью почтена их память.
Затем сотрудники Службы возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".
Руководство СГБ посетило Аллею шехидовРуководство СГБ посетило Аллею шехидов Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и руководство СГБ в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов и побывали на могилах героических сынов Азербайджана, погибших в борьбе за незави
Внутренняя политика
20 января 2022 г. 11:07
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Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и руководство СГБ в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили Аллею шехидов и побывали на могилах героических сынов Азербайджана, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.
Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-nin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib