Руководство ПНА посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 11 декабряbr. REPORT.AZ/ Руководство правящей партии "Новый Азербайджан" (ПНА) по случаю 12-й годовщины смерти общенационального лидера Гейдара Алиева посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, в церемонии участвовали помощник президента Азербайджанской республики по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента, член правления ПНА Али Гасанов, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПНА Али Гасанов, глава исполнительной власти города Баку, член правления ПНА Гаджибала Абуталыбов, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, депутаты, члены правления ПНА, члены политических советов, главы исполнительных властей некоторых районов Баку и другие лица.

Руководство ПНА возложило венок к могиле общенационального лидера.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.