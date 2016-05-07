​Руководство ПЕА посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Представители правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по случаю 93-летней годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера и возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, в церемонии участвовали вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, первый вице-премьер Ягуб Эюбов, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, депутаты, главы районных исполнительных властей города Баку и другие лица.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.