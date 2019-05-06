Руководство ПЕА посетило могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по случаю 96-летия Гейдара Алиева посетило могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, представители ПЕА, члены Правления и Политического совета партии, депутаты Милли Меджлиса, активисты районных и городских организаций партии посетили могилу общенационального лидера, возложили венки и букеты цветов.

Также почтили память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Среди посетителей были вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, заместитель председателя ПЕА, президент НАНА Акиф Ализаде, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, министры и представители общественности.