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    Руководство ПЕА посетило могилу Гейдара Алиева

    Исполняется 25 лет со дня создания партии

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Исполняется 25 лет со дня создания Партии Ени Азербайджан (ПЕА).

    Как сообщает Report, по этому случаю руководство ПЕА в Аллее почетного захоронения посетило могилу создателя партии Гейдара Алиева.

    Заместитель председателя ПЕА и премьер-министра Али Ахмедов, заместитель премьер-министра Али Гасанов, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, член Правления ПЕА, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, депутаты и представители общественности возложили венок к могиле Гейдара Алиева и цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.

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