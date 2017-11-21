Руководство ПЕА посетило могилу Гейдара Алиева

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Исполняется 25 лет со дня создания Партии Ени Азербайджан (ПЕА).

Как сообщает Report, по этому случаю руководство ПЕА в Аллее почетного захоронения посетило могилу создателя партии Гейдара Алиева.

Заместитель председателя ПЕА и премьер-министра Али Ахмедов, заместитель премьер-министра Али Гасанов, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, член Правления ПЕА, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, депутаты и представители общественности возложили венок к могиле Гейдара Алиева и цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.