Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов и руководящий состав МВД посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской полиции.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Вилаят Эйвазов и руководящий состав министерства прибыли в Аллею почетного захоронения и возложили венок к могиле великого лидера.
Напомним, что согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева, подписанному 24 мая 1998 года, 2 июля объявлен Днем азербайджанской полиции.
Azərbaycan Polisinin yaranmasının 107-ciildönümü münasibətilə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazirliyin rəhbər heyəti Fəxri xiyabana gələrək ulu öndər Heydər Əliyevin abidə kompleksi önünə əklil qoyublar. pic.twitter.com/RF6gcQ5tl9
— Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (@polisazerbaycan) July 2, 2025