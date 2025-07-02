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Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 13:09
Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов и руководящий состав МВД посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской полиции.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Вилаят Эйвазов и руководящий состав министерства прибыли в Аллею почетного захоронения и возложили венок к могиле великого лидера.

Напомним, что согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева, подписанному 24 мая 1998 года, 2 июля объявлен Днем азербайджанской полиции.

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Версия на азербайджанском языке DİN rəhbərliyi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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