Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов и руководящий состав МВД посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской полиции.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Вилаят Эйвазов и руководящий состав министерства прибыли в Аллею почетного захоронения и возложили венок к могиле великого лидера.

Напомним, что согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева, подписанному 24 мая 1998 года, 2 июля объявлен Днем азербайджанской полиции.