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Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева В связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Аллею почетного захоронения посетили министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, руководящий состав министерства и группа военнослужащих Внутренних войск.
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 12:22
Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

В связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Аллею почетного захоронения посетили министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, руководящий состав министерства и группа военнослужащих Внутренних войск.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, представители министерства почтили память великого лидера, возложили цветы к его могиле.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены букеты цветов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN-in rəhbər heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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