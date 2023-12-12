Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева

В связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Аллею почетного захоронения посетили министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, руководящий состав министерства и группа военнослужащих Внутренних войск.

В связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Аллею почетного захоронения посетили министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, руководящий состав министерства и группа военнослужащих Внутренних войск.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, представители министерства почтили память великого лидера, возложили цветы к его могиле.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены букеты цветов.