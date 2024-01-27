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Руководство МИД посетило могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в посольстве Азербайджана

Руководство МИД посетило могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в посольстве Азербайджана ​​​​​​​Министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил могилу начальника службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в дипмиссии 27 января 2023 года.
Внутренняя политика
27 января 2024 г. 11:31
Руководство МИД посетило могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в посольстве Азербайджана

Глава МИД Джейхун Байрамов вместе с сотрудниками ведомства посетил могилу начальника службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в дипмиссии 27 января 2023 года.

Как сообщает Report, руководство и коллектив МИД возложили цветы к могиле Аскерова на II Аллее шехидов.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автомата марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана, деятельность посольства была приостановлена.

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Версия на английском языке ФотоMFA leadership visits grave of Orkhan Asgarov, victim of attack on Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN rəhbərliyi Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum zamanı ölən Orxan Əsgərovun məzarını ziyarət edib

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