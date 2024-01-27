Руководство МИД посетило могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в посольстве Азербайджана

​​​​​​​Министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил могилу начальника службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в дипмиссии 27 января 2023 года.

Глава МИД Джейхун Байрамов вместе с сотрудниками ведомства посетил могилу начальника службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в дипмиссии 27 января 2023 года.

Как сообщает Report, руководство и коллектив МИД возложили цветы к могиле Аскерова на II Аллее шехидов.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автомата марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана, деятельность посольства была приостановлена.