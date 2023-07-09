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Руководство МИД посетило могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Руководство МИД посетило могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения Руководители дипломатических служб посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Внутренняя политика
9 июля 2023 г. 11:16
Руководство МИД посетило могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Руководители дипломатических служб посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает Report, официальные лица почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венки и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Отметим, что 9 июля является профессиональным праздником сотрудников дипломатических служб. Прошло 104 года со дня создания Министерства иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN rəhbərliyi Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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