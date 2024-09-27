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Руководство и коллектив AZAL почтили светлую память шехидов

Руководство и коллектив AZAL почтили светлую память шехидов Руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines 27 сентября, в День памяти, посетили строящийся Парк Победы.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 19:14
Руководство и коллектив AZAL почтили светлую память шехидов

Руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines 27 сентября, в День памяти, посетили строящийся Парк Победы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", возложив цветы к мемориальному камню, они с глубоким уважением почтили память шехидов, героически сражавшихся за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Благодаря исключительной самоотверженности и мужеству сыновей Родины, тридцатилетняя оккупация была прекращена всего за 44 дня. Карабах и Восточный Зангезур, включая культурную столицу Азербайджана – город Шуша, были освобождены от врага. Согласно указу президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября отмечается как День памяти. В этот день весь азербайджанский народ с глубоким почтением вспоминает солдат и офицеров, отдавших свои жизни за свободу и единство Азербайджана", - говорится в заявлении авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL-ın rəhbərliyi və kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib

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