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Руководство Госпогранслужбы посетило Вторую аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев

Руководство Госпогранслужбы посетило Вторую аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев По случаю Дня памяти - 27 сентября руководящий состав Государственной пограничной службы (ГПС) посетил вторую Аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 17:50
Руководство Госпогранслужбы посетило Вторую аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев

По случаю Дня памяти - 27 сентября руководящий состав Государственной пограничной службы (ГПС) посетил вторую Аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Представители Госслужбы почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

На прошедшем в здании аппарата Государственной пограничной службы мероприятии прозвучал государственный гимн, минутой молчания была почтена память военнослужащих, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX rəhbərliyi İkinci Fəxri xiyaban və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edib

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