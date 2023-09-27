Руководство Госпогранслужбы посетило Вторую аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев

По случаю Дня памяти - 27 сентября руководящий состав Государственной пограничной службы (ГПС) посетил вторую Аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев.
Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
Представители Госслужбы почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.
На прошедшем в здании аппарата Государственной пограничной службы мероприятии прозвучал государственный гимн, минутой молчания была почтена память военнослужащих, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.