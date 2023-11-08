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Руководство Госпогранслужбы посетило II Аллею шехидов

Руководство Госпогранслужбы посетило II Аллею шехидов По случаю 8 ноября - Дня Победы во всех воинских частях и подразделениях Государственной пограничной службы проводятся торжественные мероприятия, для личного состава организуются праздничные концерты.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 14:26
Руководство Госпогранслужбы посетило II Аллею шехидов

По случаю 8 ноября - Дня Победы во всех воинских частях и подразделениях Государственной пограничной службы проводятся торжественные мероприятия, для личного состава организуются праздничные концерты.

Как сообщает Report, руководящий состав Государственной пограничной службы посетил II Аллею Шехидов, где почтил память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, возложил цветы к их могилам.

В ходе проведенных мероприятий было подчеркнуто, что пограничники, которые мужественно сражались против оккупационных сил противника в Отечественной войне, в сентябре 2022 года и во время антитеррористических мероприятий локального характера, с честью несут службу под трехцветным знаменем победы на освобожденных землях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX-nin rəhbər heyəti II Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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