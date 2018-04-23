 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Руководство ASAN Xidmət поручено Ульви Мехтиеву

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Полномочия председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) исполняет заместитель председателя структуры Ульви Мехтиев.

    Как сообщает Report, У.Мехтиев будет возглавлять структуру до назначения нового председателя.

    Напомним, что 21 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева председатель Госагентства Инам Керимов был освобожден от занимаемой должности и назначен министром сельского хозяйства. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi