Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Руководители религиозных конфессий в Азербайджане поздравили Мехрибан Алиеву с назначением первым вице-президентом.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Мы – руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий, от имени наших верующих поздравляем Вас с возложением на Вас полномочий вице-президента страны впервые в истории нашего государства, желаем успехов на новой должности.

Для нашего народа и государства является большой честью, что в числе неподражаемых женщин, достигших вершины политического лидерства, есть первая леди нашей страны, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли таких международных организаций, как ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиева.

Уважаемая Мехрибан ханум!

Бог Вам в помощь! Аминь".

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Баку и Азербайджана Александр, ординарец апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель религиозной общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.