Руководители религиозных конфессий в Азербайджане обратились к мировому сообществу

Руководители религиозных конфессий в связи с годовщиной 31 марта направили обращение к религиозным лидерам мира, парламентам, международным организациям

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане в связи с годовщиной 31 марта направили обращение к религиозным лидерам мира, парламентам, международным организациям.

Как сообщает Report, в обращении говорится: "Выражая волю граждан Азербайджанской Республики и миллионов азербайджанцев мира, мы доводим наше обращение до сведения мирового сообщества, религиозных лидеров, парламентов и международных организаций накануне 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Истина, отраженная во всех священных книгах, заключается в том, что убийство человека, созданного Всевышним, является таким же тяжким преступлением, как убийство всего человечества, а помощь человеку такое же богоугодное дело, как помощь всему человечеству. Факты геноцида, совершенного на основе национальной, расовой и религиозной принадлежности в мировой истории, остаются «черными пятнами» в памяти человечества и считаются одними из жесточайших и непростительных грехов против человечества. Азербайджанский народ - один из народов, подвергшихся трагическим преступлениям геноцида, и мировое сообщество должно знать историческую сущность этих ужасных событий, дать им справедливую оценку.

Шаги, предпринятые армянами, целенаправленно переселенными на Кавказ в начале XIX века, для того, чтобы изгнать азербайджанцев с их древних земель с мечтой о создании надуманной «великой Армении», привели к массовым убийствам и геноциду против азербайджанцев и других народов, исторически проживающих на этих территориях. В результате последовательной агрессии, этнических чисток, террора и вандализма армянских националистов против нашего народа на протяжении более двух веков азербайджанцы были изгнаны с родных земель на территории нынешней Армении. Территориальные притязания армянских экстремистов к Азербайджану продолжаются и сегодня.

Исторические факты таковы, что в 1905 и 1918 годах армянские экстремисты совершили массовые убийства азербайджанцев в Баку и регионах, были убиты десятки тысяч мирных жителей, разрушены населенные пункты, исторические и культурные памятники, мечети, церкви и синагоги. Лишь в результате совершенного дашнакско-армянскими вооруженными группировками мартовского геноцида – с 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку и различных регионах Азербайджана - Шамахе, Губе, Дербенте, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Газахе, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других территориях были зверски убиты десятки тысяч людей из-за своей национальной и религиозной принадлежности. В мартовских событиях 1918 года более 12 тысяч азербайджанцев стали жертвами геноцида в городе Баку всего за три дня, а исторические мечети и храмы города подверглись нападениям; в 53 селах Шамахинской губернии были зверски убиты 8027 человек, в городе Шамахе – 8 тысяч азербайджанцев, подожжена Джума-мечеть в центре Шамахи, в которой заживо были сожжены женщины и дети; 2 тысячи человек погибли в Лянкяранской губернии;

геноцид, совершенный армянами против азербайджанского населения в 1918-1920 годах в Зангезурской и Иреванской губерниях, расположенных на территории нынешней Армении, в азербайджанских провинциях Ирана и Грузии, в Губе и Дербенте, а также против еврейского населения отражен в исторических документах. Так, в Зангезурской губернии было убито 10068 азербайджанцев; 211 азербайджанских сел в Иреванской губернии были разрушены, а их население подвергнуто геноциду; более 120 тысяч азербайджанцев были убиты в Урмии, Маку, Тебризе, Хое и Салмасе; около 5 тысяч азербайджанцев были убиты в населенном азербайджанцами Борчалинском махале Грузии, в исторических кварталах Тбилиси, где проживали азербайджанцы; более 16 тысяч азербайджанцев были убиты в Губинской губернии, а также в Дербенте; 162 села были разрушены, около 3 тысяч евреев были зверски убиты.

Для исторической справки отметим, что следы политики массовых убийств армянских экстремистов в начале ХХ века существовали в Средней Азии, Туркестане. Из исторических источников известно, что в 1918-1922 годах более 35 тысяч узбекских мусульман были убиты армянами в Ферганской долине Узбекистана, дашнаки сожгли город Коканд, убили более 10 тысяч человек в один день, около 5 тысяч человек в Андижане, в селах Сузак, Базар-Коргон в Кыргызстане все жители были расстреляны.

Осуществляемая армянами против азербайджанцев политика геноцида и депортации продолжилась и в советские годы. В 1948-1953 годах сотни тысяч азербайджанцев были депортированы из Зангезура, а в 1988-1990 годах - из других своих исконных земель, расположенных на территории Армении. Так, Республика Армения, фактически созданная на исконно азербайджанских территориях, превратилась в моноэтническое государство.

Армения, продолжившая свою оккупационную политику, в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия в результате широкомасштабных военных операций оккупировала 20 процентов признанных мировым сообществом наших территорий - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных очагов. Акты геноцида, совершенные вооруженными силами Армении в Ходжалы, Агдабане, Дашалты, являются доказательствами учиненных армянами зверств, вызывающих гнев. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения армянской армии, совершив внезапное нападение на город Ходжалы, учинили беспощадную массовую резню против безоружного местного населения, в результате которого 613 человек, в том числе, пожилые, дети, беременные женщины были убиты с особой жестокостью, 150 человек пропали без вести, 1275 - взяты в плен и были подвергнуты тяжелым пыткам. Ходжалинская трагедия стоит в одном ряду с преступлениями против человечности, геноцидами Холокоста, Герники, Хатыни, Сребреницы, Руанды. Это преступление должно быть признано мировым сообществом как акт геноцида.

Осуществляя акты вандализма на оккупированных азербайджанских землях, армянская армия уничтожила, осквернила тысячи исторических, религиозных, культурных памятников, святилищ и кладбищ, исламские, христианские и иудейские храмы, проводя целенаправленную работу по уничтожению исторически существующих в Карабахе древнего албанского, мусульманского, православного религиозного и культурного наследия, разрушила или же сфальсифицировав их исторические корни, арменизировала, григорианизировала и присвоила образцы нашего культурно-духовного наследия. В период оккупации Арменией только на территории Карабаха 64 из 67 мечетей были сравнены с землей. Хотя армянская библиотека и церковь, расположенные в центре столицы Азербайджана - городе Баку до сих пор сохранены. Десятки тысяч граждан армянского происхождения живут в нашей стране в мирных условиях.

В июле-сентябре 2020 года вооруженные силы Армении совершили новые военные провокации на азербайджано-армянской границе, территории Карабаха и 27 сентября, совершив крупномасштабную военную агрессию, нанеся тяжелые артиллерийские удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, совершили попытку расширить масштабы оккупации. В результате этого азербайджанский народ, тесно сплотившись вокруг Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, встал на борьбу, благодаря мощи нашей армии в 44-дневной Отечественной войне освободил свои земли от оккупации. Так, были выполнены требования международного права, а также резолюций номер 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, восстановлена территориальная целостность страны.

Мы - руководители религиозных общин, на протяжении столетий проживающие в Азербайджане в условиях мира и спокойствия, хотим установления взаимопонимания, как этого требует от нас Всевышний в священных книгах, между всеми народами Южного Кавказа, независимо от религиозной и национальной принадлежности. Политический курс азербайджанского государства состоит в том, что необходимо положить конец таким тенденциям, как войны, территориальные притязания, ненависть, религиозная и этническая дискриминация, реваншизм и др., между государствами должны царить стабильные отношения, необходимо прилагать усилия на пути устойчивого экономического развития. В соответствии с политической волей руководства азербайджанского государства в регионе и Азербайджане все народы, в том числе, граждане Азербайджана армянского происхождения должны обладать равными правами и жить в условиях добрососедства.

Все религиозные общины в нашем регионе, особенно армянская апостольская церковь, должны активно работать в этом направлении, пропагандировать мир и диалог, миротворческие и гуманистические идеи, а не войну. Но, к сожалению, армянские религиозные деятели поддерживают агрессию против соседних народов, мобилизуя возможности армянской диаспоры и лобби за рубежом, сейчас пытаются оправдать реваншистские, радикальные, ксенофобские, фашистские идеи армянских террористов и экстремистов. Чтобы скрыть свои оккупационные намерения, притязания на чужую землю, они представляют себя миру угнетенными жертвами, осуществляя свою клеветническую пропаганду с использованием религиозного фактора. Армянская церковь, призывающая к войне с крестом в одной руке и оружием в другой, подталкивает свой народ к оккупационной войне, сталкивает народы в межрелигиозной плоскости. Она должна, наконец, осознать свою ответственность.

Мы - руководители религиозных конфессий Азербайджана обращаемся к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям с призывом дать политико-правовую оценку убийствам, совершенным армянскими экстремистами в Азербайджане против азербайджанского народа, признать совершенные события актами геноцида, которые планомерно осуществлялись против азербайджанского народа.

Да поможет нам всем Всевышний отличить правду от лжи! АМИНЬ!".

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Александр, руководитель общины горских евреев Азербайджане Милих Евдаев, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский.