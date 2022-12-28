Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша

В связи с упразднением должности председателя правления Управления государственного заповедника г. Шуша Мафтун Аббасов лишился своего поста. Исполнение обязанностей исполнительного директора временно возложено на Турала Новрузова.

В связи с упразднением должности председателя правления Управления государственного заповедника г. Шуша, Мафтун Аббасов лишился своего поста. Исполнение обязанностей исполнительного директора возложено на Турала Новрузова.

Как сообщает Report, в октябре этого года после структурных изменений в Управлении государственного заповедника должность председателя правления была упразднена, а вместо нее создана должность исполнительного директора.

Отметим, что председателем Наблюдательного совета Управления государственного заповедника города Шуша является специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов.