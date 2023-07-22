Руководитель Института глобальной политики: Новости и развлечения стали практически идентичными

Стерлась грань между новостями и развлечениями, они стали практически идентичными.

Стерлась грань между новостями и развлечениями, они стали практически идентичными.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом заявил руководитель Института глобальной политики Паоло фон Ширах на панельной сессии в рамках Шушинского глобального медиафорума.

"Люди больше не знают, что они смотрят. То, что новости все больше превращаются в шоу, подача их людям в развлекательном формате, также приводит к распространению дезинформации. Не последнюю роль здесь играют и технологические инновации", - сказал П. Ширах.