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    Руководитель Центрального исполнительного аппарата Партии "Мусават": В сентябре мы проведем митинг

    Партия создала Митинговый комитет

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Партия Мусават планирует провести в сентябре митинг.

    Как сообщил Report руководитель Центрального исполнительного аппарата партии Гюльага Асланлы, принято решение о проведении митинга и создан Митинговый комитет.

    Он также заявил о намерении провести обсуждения с действующими в стране политическими организациями по поводу митинга: "Обсуждения пройдут в целях совместной организации митинга. Акции запланированы до и после референдума".

    Отметим, что всенародное голосование (референдум) пройдет в Азербайджане 26 сентября. Центризбирком отказался регистрировать созданную Партией "Мусават" по референдуму агитационную группу "Республика".

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