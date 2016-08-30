Руководитель Центрального исполнительного аппарата Партии "Мусават": В сентябре мы проведем митинг

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Партия Мусават планирует провести в сентябре митинг.

Как сообщил Report руководитель Центрального исполнительного аппарата партии Гюльага Асланлы, принято решение о проведении митинга и создан Митинговый комитет.

Он также заявил о намерении провести обсуждения с действующими в стране политическими организациями по поводу митинга: "Обсуждения пройдут в целях совместной организации митинга. Акции запланированы до и после референдума".

Отметим, что всенародное голосование (референдум) пройдет в Азербайджане 26 сентября. Центризбирком отказался регистрировать созданную Партией "Мусават" по референдуму агитационную группу "Республика".