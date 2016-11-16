Руководитель аппарата Судебно-правового совета: Сегодня до Верховного суда доходят иски на сумму 3-5 манатов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня до Верховного суда доходят иски на сумму 3-5 манатов, что приводит к росту объема работы в судах высшей инстанции. В связи с этим проводятся некоторые анализы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству заявил руководитель аппарата Судебно-правового совета Джавид Гусейнов.

По его словам, на сегодняшний день ситуация со штатной численностью судей неудовлетворительная: "В случае, когда в 2005 году штатная численность судей составляла 300, сейчас она равна 600.

По сравнению с 2005 годом численность работников судебного аппарата возросла на 75%, на должность судьи получили назначение 307 молодых людей. На сегодняшний день 90% судейского корпуса Баку приходится на долю новых назначений. До конца следующего года планируем принять на работу более 100 кандидатов, что создаст возможность уменьшить нагрузку судей".

Д.Гусейнов подчеркнул, что зарплата судей не очень высокая: "На качество работы также влияет большой объем. Кроме того, за последнее время из судебной системы уволено более 70-ти судей".