Руководитель аппарата Милли Меджлиса прокомментировал предложенные изменения в Конституцию

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Конституция Азербайджана была создана как мягкая Конституция. Мы являемся свидетелями этого. За истекший 21 год со дня принятия Конституции Азербайджана дважды проводился референдум и в текст основного закона страны вносились поправки".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Сафа Мирзоев.

По его словам, помимо референдумов 2002 и 2009 годов, связанных с внесением поправок в Конституцию, в стране принимались 6 конституционных законов, которые являются составной частью Конституции.

С.Мирзоев подчеркнул, что предложенные в Конституцию новые поправки связаны с происходящими как в Азербайджане, так и в мире глобальными изменениями: "Жизнь развивается с каждым днем. Иногда происходят изменения, которые еще год назад люди не ждали. Основной закон государства не может оставаться в стороне от происходящих в обществе изменений. Безусловно, на это нужно отреагировать".

Напомнив, что в Конституцию предлагается 29 новых поправок, С.Мирзоев сказал, что 15 из них касаются раздела прав человека: "Указанные поправки предлагаются для еще большего укрепления и защиты прав человека в Азербайджане. Еще 4 поправки связаны с назначениями на различные должности и ликвидацией возрастного ценза в связи с избранием. Это в еще большей степени расширяет права человека и устраняет ограничения. Многие поправки связаны с усовершенствованием системы госорганов, а также с повышением их ответственности. Некоторые поправки касаются уточнения отдельных понятий в Конституции. К примеру, в случае принятия поправок, понятие "Вооруженные силы" будет дано в Конституции более точно. Так как, к Вооруженным силам относится не только армия, но и другие вооруженные формирования".

Руководитель аппарата Милли Меджлиса также прокомментировал поправки, предложенные в статью 24 Конституции страны.

С.Мирзоев сказал, что основная цель заключается в том, чтобы найти источник прав и свобод человека. Он заявил, что данный вопрос исходит из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: "В конвенции указывается, что в первую очередь нужно защищать человеческое достоинство. С другой стороны, многие ученые данной области считают, что достоинство является понятием, стоящим в корне прав и свобод человека. Достоинство каждого человека должно быть защищено. Я выскажу несколько конкретных мыслей. Нельзя унижать чье-либо достоинство, будь то преступник или кто-либо другой. Достоинство каждого человека должно защищаться. Многие могут сказать, что это и так ясно. Однако если вопрос отразится в Конституции, каждый сможет понять, что именно стоит в корне прав человека. Это отразилось и в Европейской конвенции. С другой стороны, вопрос о недопустимости злоупотребления правами человека напрямую исходит из Конституции. Защита прав и свобод человека не должна нарушать или же наносить ущерб правам остальных. Главное, в нашей стране защищаются права каждого. Однако злоупотребление защитой прав человека недопустимо".