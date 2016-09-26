 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев проголосовал на референдуме

    За процессом голосования следили местные и международные наблюдатели, а также представители СМИ

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев проголосовал на референдуме.

    Как сообщает Report, Р.Мехтиев проголосовал, придя в избирательный участок №7 Сабаильского избирательного округа №29.

    В том же избирательном участке проголосовала супруга Рамиза Мехтиева Галина Мехтиева.

    За процессом голосования следили местные и международные наблюдатели, а также представители СМИ.

    Айгюн Ибрагимли, Самира Абдуллаева 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi