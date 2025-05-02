Руины, затерянные среди красоты природы - Репортаж из освобожденных сел Газаха

Руины, затерянные среди красоты природы - Репортаж из освобожденных сел Газаха

19 апреля — дата, навсегда вошедшая в историю Азербайджана. В этот день в 2024 году в результате процесса делимитации границы с Арменией под контроль Азербайджана без единого выстрела были возвращены четыре из семи ранее оккупированных сел Газахского района — Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Это стало очередной дипломатической победой Баку и наглядным подтверждением политической воли главы государства Ильхама Алиева. Местные жители с благодарностью вспоминают об этом шаге и с гордостью называют президента Верховным главнокомандующим.

Сотрудники Report побывали в четырех селах Газаха в годовщину их освобождения. Поездка оказалась не только эмоционально насыщенной, но и наполненной чувством ответственности: на многих участках еще продолжаются работы по разминированию, и каждый шаг требует осторожности. Но возможность увидеть освобожденные спустя 35 лет земли стоила всех трудностей.

Путь начался с села Ашагы Аскипара. Пейзаж захватывает дух: алые маки, зеленые поля и величественный Гёйязян на горизонте. У этой же горы расположены села Аббасбейли, Фарахли и Мезем, ставшие символом твердости духа местных жителей, которые несмотря на близкое расположение врага жили здесь до последнего.

Особое внимание журналистов привлекла сохранившаяся табличка на въезде в село Ашагы Аскипара: "Газахский район, совхоз виноградарства имени М.А.Сабира" — на кириллице. А рядом — предупреждающие знаки о минах. К удивлению, за время оккупации армянские вооруженные формирования не тронули старое кладбище и указатель с названием села.

К съемочной группе присоединился уроженец села Чингиз Мамедов. Он с трепетом искал могилу своего отца и руины родного дома. Когда он нашел их, не смог сдержать слез: "Это могила моего отца, Абдуллы, в честь которого я назвал сына. Спустя десятилетия я снова здесь…".

Он рассказал, как воевал за село, будучи сотрудником полиции, как получил восемь пулевых ранений и выжил, в то время как его товарищи погибли.

В селе все заросло травами, но кое-где пробиваются знакомые растения. "Вот, возьми щавель — он целебный", — сказал он, роясь в траве, и добавил: "Жаль, что не взял с собой соль. В детстве мы ели эти травы с солью прямо здесь, на лугу…".

Среди уцелевших построек — древняя албанская церковь VI–VII веков, внесенная в государственный реестр. Она сохранилась, в отличие от мельницы XVI века, от которой не осталось и следа. Чингиз отметил, что на церкви теперь установлен крест, чего раньше не было — армяне попытались присвоить памятник истории.

Следующим пунктом стал Баганыс Айрым, место одной из первых трагедий Первой карабахской войны. В ночь на 24 марта 1990 года здесь армянскими боевиками была зверски убита и сожжена семья из пяти человек. Эта было частью коварного плана армянских вооруженных формирований по оккупации села. С тех пор деревня стала символом боли и памяти.

Житель села Рамиз Адыгезалов впервые за 35 лет ступил на родную землю. Он потерял в ту ночь жену, младенца, родителей и сестру своей супруги — всех убили и сожгли. Он тяжело переживал возвращение и рассказал, что не смог смотреть фото- и видеоматериалы, представленные на недавнем суде над обвиняемыми в военных преступлениях армянами в Баку.

"Сыну не было и 40 дней от роду… Их убили и сожгли. Это очень тяжелая и невосполнимая утрата. На этих землях сложили головы наши шехиды, у которых даже нет могил. Мы похоронили близких на кладбище у въезда в село. Но мы не успели поставить им надгробия. Баганыс Айрым был оккупирован, и это кладбище разрушено. Однако сегодня у нас есть возможность вернуться сюда. Спасибо Верховному главнокомандующему, который вернул нам наши земли без единого выстрела", — сказал он, с трудом сдерживая слезы.

В селе Гызылгаджылы журналистов встречает буйная погода — дождь и сильный ветер. Цветущие кусты сирени, горы и водохранилище создают контраст с разрушенными до основания домами. По воспоминаниям местных жителей, кладбище у села было осквернено армянами еще в 2010 году — 30 надгробий разрушены, а на одном установили деревянный крест.

У этого села живописный вид — открывается захватывающий вид на водохранилище Джогазчай и возвышающуюся над ним гору Гёйязян. Однако, с другой стороны можно увидеть руины, которые хранят воспоминания сотен местных жителей, чьи детство и юность прошли здесь.

Заключительный пункт — село Хейримлы, где от построек не осталось ни одного камня. Оно было полностью разрушено и разграблено после оккупации в 1992 году. О здешней красоте напоминают только свежий воздух, горный пейзаж и надпись на склоне: "Родина, тебе моя жизнь!". Армяне разграбили и разрушили это село до основания. Здесь не осталось следов от домов, старой мельницы и даже сельского кладбища.

Завершая путешествие, съемочная группа вновь обращает взор на величественный Гёйязян. Сегодня он смотрит на освобожденные села, азербайджанский триколор, людей, вернувшихся на родную землю. И стоит гора теперь — не только как природный символ, но и как безмолвный свидетель справедливости, наконец восторжествовавшей.

Корреспондент: Айсель Аслан

Видеорепортаж: Гюльчин Джамиль

Фото/Видео: Вугар Ханларов