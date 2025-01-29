Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало обращений по поводу нарушений

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, голосование проходит прозрачно, избиратели проявляют активность.

"В ЦИК поступило около 30 звонков. Они были сделаны с целью получения информации", - отметил он.

Зампред добавил, что Центризбирком также следит за публикациями в соцсетях и СМИ, и в случае возникновения негативных ситуаций готов их расследовать.