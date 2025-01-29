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Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало обращений по поводу нарушений

Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало обращений по поводу нарушений В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 16:51
Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало обращений по поводу нарушений

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, голосование проходит прозрачно, избиратели проявляют активность.

"В ЦИК поступило около 30 звонков. Они были сделаны с целью получения информации", - отметил он.

Зампред добавил, что Центризбирком также следит за публикациями в соцсетях и СМИ, и в случае возникновения негативных ситуаций готов их расследовать.

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Версия на английском языке No complaints about violations received during Azerbaijan's municipal elections, election commission official says
Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: Seçkidə hər hansı pozuntu ilə bağlı MSK-ya müraciət daxil olmayıb

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