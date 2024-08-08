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Ровзат Гасымов: Процесс рассмотрения обращений осуществляется прозрачно

Ровзат Гасымов: Процесс рассмотрения обращений осуществляется прозрачно
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 18:10
Ровзат Гасымов: Процесс рассмотрения обращений осуществляется прозрачно

Обеспечивается прозрачность при рассмотрении жалоб и обращений, связанных с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, назначенными на 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, для обеспечения прозрачности при рассмотрении жалоб и обращений вся информация размещается на интернет-странице ЦИК: "Любой желающий может зайти на интернет-страницу комиссии и получить подробную информацию об обращениях".

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Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: Müraciətlərə baxılması prosesi şəffaf həyata keçirilir

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