Ровзат Гасымов: Процесс рассмотрения обращений осуществляется прозрачно

Обеспечивается прозрачность при рассмотрении жалоб и обращений, связанных с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, назначенными на 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, для обеспечения прозрачности при рассмотрении жалоб и обращений вся информация размещается на интернет-странице ЦИК: "Любой желающий может зайти на интернет-страницу комиссии и получить подробную информацию об обращениях".