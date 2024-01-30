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ЦИК: Освобожденные территории безопаснее многих регионов, где ОБСЕ мониторила выборы

ЦИК: Освобожденные территории безопаснее многих регионов, где ОБСЕ мониторила выборы Освобожденные от оккупации территории Азербайджана безопаснее многих регионов в различных странах мира, где международные организации, в том числе ОБСЕ, неоднократно мониторили выборы.  
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 18:15
ЦИК: Освобожденные территории безопаснее многих регионов, где ОБСЕ мониторила выборы

Освобожденные от оккупации территории Азербайджана безопаснее многих регионов в различных странах мира, где международные организации, в том числе ОБСЕ, неоднократно мониторили выборы.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Он отметил, что ЦИК всегда приглашает международных наблюдателей провести мониторинг выборов на всех избирательных участках: "На 26 избирательных участках на освобожденных территориях выборы будут проводиться впервые. В этой связи азербайджанская сторона считает важным участие международных наблюдателей в мониторинге выборов на этих участках. В частности, надеемся на активное участие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и СНГ".

Гасымов напомнил, что ОБСЕ неоднократно направляла наблюдательные миссии в Косово, несмотря на угрозы безопасности, в том числе минные.

"На освобожденных территориях Азербайджана угрозы безопасности нет, избирательные участки уже открыты и готовы к проведению выборов. Если сравнить, наши освобожденные территории безопаснее многих регионов в различных странах мира, где международные организации, в том числе ОБСЕ, неоднократно мониторили выборы", - подчеркнул представитель ЦИК.

С полным текстом интервью с зампредседателя ЦИК Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: "Azad olunmuş ərazilər beynəlxalq təşkilatların müşahidə apardığı dünyanın bir çox ərazilərindən daha təhlükəli deyil"

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