Ровзат Гасымов: Никаких жалоб по поводу голосования не поступало

Сегодняшние муниципальные выборы в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

Сегодняшние муниципальные выборы в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, в течение дня представители СМИ и ЦИК всесторонне следили за процессом голосования и пока никаких официальных и частных жалоб не поступало.

"На нашу горячую линию поступило около 35 обращений в форме запросов", - отметил он.

Р. Гасымов добавил, что наблюдатели дали положительную оценку избирательному процессу: "Надеемся, что она останется неизменной".