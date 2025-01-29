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Ровзат Гасымов: Никаких жалоб по поводу голосования не поступало

Ровзат Гасымов: Никаких жалоб по поводу голосования не поступало Сегодняшние муниципальные выборы в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями избирательного законодательства.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 20:39
Ровзат Гасымов: Никаких жалоб по поводу голосования не поступало

Сегодняшние муниципальные выборы в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, в течение дня представители СМИ и ЦИК всесторонне следили за процессом голосования и пока никаких официальных и частных жалоб не поступало.

"На нашу горячую линию поступило около 35 обращений в форме запросов", - отметил он.

Р. Гасымов добавил, что наблюдатели дали положительную оценку избирательному процессу: "Надеемся, что она останется неизменной".

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Версия на английском языке No complaints received regarding voting in Azerbaijan's municipal elections
Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: Səsvermə ilə bağlı həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi formada şikayət daxil olmayıb

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