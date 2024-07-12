О нас

Ровзат Гасымов: ЦИК вскоре обнародует названия приглашенных для наблюдения за выборами организаций

Ровзат Гасымов: ЦИК вскоре обнародует названия приглашенных для наблюдения за выборами организаций Названия организаций, которым были направлены приглашения для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, будут объявлены в ближайшее время.
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 10:41
Ровзат Гасымов: ЦИК вскоре обнародует названия приглашенных для наблюдения за выборами организаций

Названия организаций, которым были направлены приглашения для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, будут объявлены в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли приглашен Совет Европы в качестве наблюдателя на внеочередные парламентские выборы.

Он отметил, что ЦИК уже направил приглашения избирательным органам 26 стран для наблюдения за предстоящими выборами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: Yaxın vaxtlarda dəvət göndərilən təşkilatların adları açıqlanacaq

Другие новости из категории

В Азербайджане создадут центр сейсмологического мониторинга по Карабаху и Восточному Зангезуру
В Азербайджане создадут центр сейсмологического мониторинга по Карабаху и Восточному Зангезуру
11 июля 2024 г. 18:04
В Лачыне создано более 35 промышленных и производственных предприятий
В Лачыне создано более 35 промышленных и производственных предприятий
11 июля 2024 г. 15:14
В Лачыне обеспечена деятельность ряда госучреждений
В Лачыне обеспечена деятельность ряда госучреждений
11 июля 2024 г. 15:12
Фарид Нагиев назначен прокурором Гарадагского района
Фарид Нагиев назначен прокурором Гарадагского района
11 июля 2024 г. 15:08
В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей
В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей
11 июля 2024 г. 14:30
ЦИК выпустил брошюру Памятка для кандидатов в связи с выборами в Милли Меджлис
ЦИК выпустил брошюру "Памятка для кандидатов" в связи с выборами в Милли Меджлис
11 июля 2024 г. 14:27
В Лачыне до конца года откроется текстильная фабрика
В Лачыне до конца года откроется текстильная фабрика
11 июля 2024 г. 14:13
Количество мелкого рогатого скота в Центре селекции животноводства в Лачыне выросло
Количество мелкого рогатого скота в Центре селекции животноводства в Лачыне выросло
11 июля 2024 г. 12:29
В Ходжалы похоронены шехиды Первой Карабахской войны
ФотоВ Ходжалы похоронены шехиды Первой Карабахской войны
11 июля 2024 г. 11:24
В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, четырем вынесено предупреждение
В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, четырем вынесено предупреждение
11 июля 2024 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi