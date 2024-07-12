Ровзат Гасымов: ЦИК вскоре обнародует названия приглашенных для наблюдения за выборами организаций

Названия организаций, которым были направлены приглашения для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, будут объявлены в ближайшее время.

Названия организаций, которым были направлены приглашения для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, будут объявлены в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли приглашен Совет Европы в качестве наблюдателя на внеочередные парламентские выборы.

Он отметил, что ЦИК уже направил приглашения избирательным органам 26 стран для наблюдения за предстоящими выборами.