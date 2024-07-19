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ЦИК напечатает более 6,5 млн уведомлений для избирателей

ЦИК напечатает более 6,5 млн уведомлений для избирателей Утверждены форма, количество и требования к подготовке уведомлений о месте и времени голосования на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 17:23
ЦИК напечатает более 6,5 млн уведомлений для избирателей

Утверждены форма, количество и требования к подготовке уведомлений о месте и времени голосования на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов сказал, что комиссия предпримет важные шаги для доставки уведомлений каждому избирателю.

"Если избиратель не получит уведомление, он может обратиться на горячую линию. Уведомления изготавливаются типографским способом в разных цветах, и на них подробно объясняется вся важная информация о голосовании", - сказал Гасымов.

По его словам, для проживающих на освобожденных от оккупации территориях граждан будут подготовлены отличающиеся уведомления: "Они будут отличаться по форме и цвету".

Всего ЦИК напечатает 6 млн 516 тыс. 567 уведомлений.

Отметим, что согласно "Правилам доставки избирателям уведомлений о месте и времени голосования на выборах (референдуме), проводимых в Азербайджанской Республике", процесс должен быть завершен не позднее, чем за 40 дней до дня голосования. Согласно "Календарному плану" ЦИК о проведении внеочередных парламентских выборов, назначенных на 1 сентября 2024 года, эта дата определена до 23 июля 2024 года.

Общее число избирателей по состоянию на 28 июня этого года в Азербайджане составило 6 млн 334 тыс. 444 человек.

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Версия на азербайджанском языке Parlament seçkilərində səsvermənin yeri, vaxtı barədə bildirişlərin forması, sayı və hazırlanmasına aid tələblər təsdiqlənib

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