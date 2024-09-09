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Ровзат Гасымов: ЦИК 11 сентября начнет обсуждать некоторые материалы, распространенные в соцсетях

Ровзат Гасымов: ЦИК 11 сентября начнет обсуждать некоторые материалы, распространенные в соцсетях 16:25
Внутренняя политика
9 сентября 2024 г. 16:51
Ровзат Гасымов: ЦИК 11 сентября начнет обсуждать некоторые материалы, распространенные в соцсетях

В социальных сетях размещено 508 фото и видеоматериалов, связанных с избирательным процессом .

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что эти материалы охватывают 49 участков по 25 избирательным округам.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов добавил, что просмотр материалов займет один день: "На заседании 11 сентября мы сможем обсудить некоторые из них".

Он также отметил, что из-за большого объема материалов видеокадры с участков будут представлены членам Экспертной группы по отдельности.

Их изучение поручено членам ЦИК Гусейну Пашаеву, Габилю Оруджову, Фуаду Джавадову и Бахшеишу Аскерову.

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Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: Sosial şəbəkələrdə seçki prosesini əks etdirən 508 görüntü tirajlanıb

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