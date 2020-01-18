Ровзат Гасымов: ЦИК создал равные условия кандидатам для агиткампании

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"Агитационная кампания в связи с выборами в Милли Меджлис началась со вчерашнего дня ".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов.

По его словам, ЦИК предпринял все необходимые шаги для того, чтобы все кандидаты могли проводить агитационную кампанию на равных условиях: "На территории всех округов и даже на территории всех районов определены открытые и закрытые места. В целом, по республике установлено 270 открытых и закрытых мест. Эти места переданы в распоряжение кандидатов. Кандидаты, предупредив окружные избирательные комиссии, могут без затруднений пользоваться этими местами. В то же время, в связи с платной агитацией в ЦИК обратились около 40 СМИ. Кандидаты могут в равной степени воспользоваться возможностями этих СМИ".

Выборы в Милли Меджлис Азербайджана назначены на 9 февраля.