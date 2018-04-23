Ровшана Рзаева лишат депутатского мандата

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Депутатский мандат нового председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшана Рзаева будет отозван.

Как сообщает Report, Р.Рзаев обратится в Центральную избирательную комиссию для лишения его депутатского мандата.

Напомним, что согласно части 4-й статьи 89 (Лишение мандата депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и утрата полномочий депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики) Конституции АР, при назначении члена Милли Меджлиса на должность в государственном органе он должен подать в отставку с членства в парламенте. Этот человек должен обратиться в ЦИК, Госкомиссия в течение 2 месяцев должна рассмотреть и принять решение о лишении депутатского мандата.

Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, избранный депутатом Милли Меджлиса от Гёйгёль-Дашкесанского избирательного округа №101 Рзаев Ровшан Шукюр оглы был назначен председателем Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами. Ранее председателем Госкомитета был вице-премьер Али Гасанов.