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Ровшан Рзаев: "Великое возвращение" будет добровольным

Ровшан Рзаев: "Великое возвращение" будет добровольным Абсолютное большинство наших соотечественников, которые последние 30 лет являлись вынужденными переселенцами, во время последних опросов еще раз подтвердили желание вернуться на родные земли.
Внутренняя политика
14 апреля 2022 г. 12:15
Ровшан Рзаев: Великое возвращение будет добровольным

Абсолютное большинство наших соотечественников, которые последние 30 лет являлись вынужденными переселенцами, во время последних опросов еще раз подтвердили желание вернуться на родные земли.

Как сообщает Report, об этом говорится в предисловии председателя Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева к книге "Дорога, ведущая Азербайджан к победе в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

По его словам, "Великое возвращение" будет осуществляться в соответствии с международными принципами в условиях безопасности, с обеспечением достойных условий жизни и на добровольной основе: "Отказ Армении, проигравшей в войне, предоставить карты минных полей освобожденных от оккупации территорий создает определенные препятствия на пути к скорейшей реализации возвращения. Тем не менее, азербайджанское государство принимает необходимые меры для безопасного возвращения своих граждан на родные земли".

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Версия на английском языке State Committee: Great Return will be made voluntarily 
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev: “Böyük qayıdış” könüllü şəkildə həyata keçiriləcək"

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