Ровшан Рзаев: Семьи вынужденных переселенцев обеспечат жильем в ряде районов Баку

"Через год в нескольких районах Баку полностью будет завершен процесс обеспечения жильем семей вынужденных переселенцев".
Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшан Рзаев.
По его словам, в настоящее время в этом направлении проводится работа согласно плану: "В соответствии с указанием господина президента ведется соответствующая работа по решению проблем семей вынужденных переселенцев. Все проживающие в поселке Пираллахи вынужденные переселенцы через месяц будут обеспечены современным жильем".
Səid QəribАвтор новости