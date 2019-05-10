 Наверх

Ровшан Рзаев: Семьи вынужденных переселенцев обеспечат жильем в ряде районов Баку

Ровшан Рзаев: Семьи вынужденных переселенцев обеспечат жильем в Баку
© Report

"Через год в нескольких районах Баку полностью будет завершен процесс обеспечения жильем семей вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшан Рзаев.

По его словам, в настоящее время в этом направлении проводится работа согласно плану: "В соответствии с указанием господина президента ведется соответствующая работа по решению проблем семей вынужденных переселенцев. Все проживающие в поселке Пираллахи вынужденные переселенцы через месяц будут обеспечены современным жильем".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi