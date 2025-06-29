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Россия должна провести серьезное расследование на разных уровнях в связи с инцидентом в Екатеринбурге

Россия должна провести серьезное расследование на разных уровнях в связи с инцидентом в Екатеринбурге События, происходящие в России в последние дни, являются одним из самых серьезных актов жестокости против всех мигрантов, в том числе азербайджанцев.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 17:00
Россия должна провести серьезное расследование на разных уровнях в связи с инцидентом в Екатеринбурге

События, происходящие в России в последние дни, являются одним из самых серьезных актов жестокости против всех мигрантов, в том числе азербайджанцев.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что в рамках оперативно-следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов РФ вероятно превысили свои полномочия, в связи с чем данный случай требует детального расследования: "Это не первый такой случай... Необходимо выяснить все детали дела, расследовать факты смерти, правоохранительные органы должны отреагировать. Данному инциденту должна быть дана объективная оценка".

Арзу Нагиев подчеркнул, что Россия должна дать ответ на самом высоком уровне на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана по этому вопросу: "В противном случае, такие процессы могут привести к серьезным последствиям. Азербайджан всегда был верен политике добрососедства и проявлял хорошее отношение к русской общине в стране. Российская сторона должна провести серьезное расследование по этому вопросу на разных уровнях и предоставить информацию Азербайджану".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya müxtəlif səviyyələrdə ciddi araşdırma aparmalı və Azərbaycana cavab verməlidir – RƏY

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