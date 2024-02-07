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Российский наблюдатель: Граждане стоят в очередях на избирательные участки

Российский наблюдатель: Граждане стоят в очередях на избирательные участки С уверенностью могу сказать, что выборы проходят на 100%. Ну как бы я так оценил и, соответственно, я уверен в том, что не менее 80% населения должно прийти на выборы, именно имеющие право голоса.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 16:58

Внеочередные выборы президента Азербайджана организованы безупречно.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов, принимающий участие в наблюдении на ходом голосования на выборах.

"Я сейчас нахожусь в Баку и стал свидетелем, как граждане действительно стоят в очередях на избирательные участки. Везде порядок, прекрасно обеспечена безопасность, много полицейских, которые следят за всем. В плане организации выборов все сделано абсолютно безупречно", - заявил Михайлов.

"Народ Азербайджана понимает, что выбор человека, который будет руководить страной в столь непростое время мировых перемен, это чрезвычайно большая ответственность. Именно поэтому я вижу, что население Азербайджана активно идет на выборы", - заявил он.

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